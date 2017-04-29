Davut Yıldız'ı Kim Öldürdü ?

Davut Yıldız isimli iş adamının öldürülmesi üzerine Polis teşkilatından Zülfikar Kılıç(H.UĞUR SAVAŞ) ve Kenan Demirci(Onurcan Taş) Cinayeti çözmek için görevlendirilirler.

Davut Yıldız'ı Kim Öldürdü ?

Davut Yıldız isimli iş adamının öldürülmesi üzerine Polis teşkilatından Zülfikar Kılıç(H.UĞUR SAVAŞ) ve Kenan Demirci(Onurcan Taş) Cinayeti çözmek için görevlendirilirler.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Keçiören

Mekan : Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi

Mekan Adresi : İncirli mah. Basın Cad. Şener Sokağı No: 2

Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00

Kategori : DAVUT YILDIZ'I KİM ÖLDÜRDÜ '

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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