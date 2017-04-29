Davut Yıldız'ı Kim Öldürdü ?
Davut Yıldız isimli iş adamının öldürülmesi üzerine Polis teşkilatından Zülfikar Kılıç(H.UĞUR SAVAŞ) ve Kenan Demirci(Onurcan Taş) Cinayeti çözmek için görevlendirilirler.
Davut Yıldız isimli iş adamının öldürülmesi üzerine Polis teşkilatından Zülfikar Kılıç(H.UĞUR SAVAŞ) ve Kenan Demirci(Onurcan Taş) Cinayeti çözmek için görevlendirilirler.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Keçiören
Mekan : Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi
Mekan Adresi : İncirli mah. Basın Cad. Şener Sokağı No: 2
Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00
Kategori : DAVUT YILDIZ'I KİM ÖLDÜRDÜ '
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io