Davul Zurnayla 1 Mayısı Kutladılar
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Eskişehir’de davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Eskişehir'de davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutlandı.
Eskişehir'de bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Sıhhiye Meydanında ortak kutlandı. Ortak düzenlenen etkinlik kapsamında sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri yoğun güvenlik önlemlerinden geçerek Sakarya Caddesi üzerinde toplandı. Tüm döviz ve afişlerin de incelendiği güvenlik taramalarından geçen kalabalık grup, sloganlar atarak Sıhhiye Meydanına yürüdü. Yürüyüş sırasında milletvekilleri ile sendika temsilcileri grubun içerisinde kol kola yürüdü.
Kısa süreli gerginlik yaşandı
Sakarya Caddesi üzerine çıkmak isteyen Genç-Sen üyeleri ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ellerindeki bazı broşürlerin alınmak istemesine tepki gösteren Genç-Sen üyeleri, arama noktası üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Çevik Kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu alanda herhangi bir gerginlik yaşanmadan grup alana alındı.
Davul ve zurnayla eğlendiler
Çalan marş ve şarkılar eşliğinde coşkuyla alana yürüyen sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, davul ve zurnalar eşliğinde zaman zaman gönüllerince eğlendi. Sıhhiye Meydan'ında önceden hazırlanan platforma çıkan tertip komitesi, işçilerin bayramını kutladı. Ardından çalınan marş ve şarkılara eşlik eden işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan konuşmaların ardından mini bir konser verildi. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel'in yanı sıra sendika ile sivil toplum örgütleri üyeleri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. 1 Mayıs Tertip komitesi adına DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı bir konuşma yaptı. - ESKİŞEHİR