Davul Zurna Ile Yardım Topluyorlar

Tokat'ın Turhal ilçesine yerleşen vatandaşlar eskiden köylerinde yaptıları davul zurna eşliğinde yardım toplama geleneğini sürdürüyor.



Sarıtarla ve Çerdiğin köyünden Turhal'ın Hamam Mahallesi'ne yerleşen vatandaşlar, köylerinde "Kış yarısı şenliği" olarak adlandırdıkları geleneklerini burada da devam ettiriyor.



Köylüler, davul zurna eşliğinde kadın kılığına giren arkadaşları ile birlikte halaylar çekerek ve maniler okuyarak mahalle sakinlerinden çay, şeker, bulgur, un ve yağ topluyorlar. Mahalleliden topladıkları erzakları da yine aynı mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere veriyorlar.



Köylerinde uyguladıkları geleneği yeni mahallelerinde de devam ettirdiklerini belirten Osman Göçken, "Kış yarısı şenliği adı altında bu etkinliği 5 yıldır burada yapıyoruz. Bu etkinliğin amacı bir garibanı sevindirmek. Biz büyüklerimizden gördüğümüz geleneğimizi devam ettiriyoruz." dedi.



Mustafa Gezici ise davul zurna eşliğinde evleri dolaştıklarını belirterek, "Elimizden geldiğince bu etkinlikleri yıllarca sürdürmeye çalışıyoruz. Ev ev dolaşıyoruz. Şeker, çay, bulgur, un, yağ her neyse topluyoruz. Mesela bu gün burada en az altı yedi aylık bir hanenin erzağını topladık. Biz örf ve adetlerimizi devam ettiriyoruz hem de bir fakire, bir garibana yardımcı olmuş oluyor toplum." diye konuştu.