Davraz'da Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Isparta'da, Toros Dağları'nın en yüksek zirvesinde kurulu Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.



Şehrin doğusundaki 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesinde gece geç saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı merkezde 1,5 metreye ulaştı.



Kar yağışının devam ettiği merkezde kayakseverler, 4 mekanik tesisle çıktıkları merkezin zirvesinde kayak yapma imkanı buldu. Merkezde 13 kayak pisti ile 2 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.



Isparta'da gün boyu devam eden kar yağışı sonucu kar kalınlığı kent merkezinde de 5 santimetreye ulaştı. Isparta Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.