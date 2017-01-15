Davraz'a "Sömestir" Bereketi

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu Davraz Kayak Merkezi'nde sömestir tatili için rezervasyonları alan üç otel, yüzde 100 dolulukla hizmet sunacak.



Isparta'daki 2 bin 635 rakımlı kayak merkezinde birkaç gündür devam eden yağışın ardından "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 1,5 metreye, üst kesimlerde ise 3 metreye ulaştı.



Merkezde bazı tatilciler kayak yaparak eğlenirken, bazıları da kiraladıkları kızaklarla karın keyfini çıkardı.



Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ercan Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl karın zamanından önce yağması sayesinde sezonu erken açtıklarını söyledi.



Önceki senelerde yılbaşı döneminde bile kara hasret kalabildiklerini anlatan Çiçek, "Yeni yıl öncesinde 1 metre olan kar kalınlığı, şu anda 1,5 metreye ulaştı." dedi.



Kar yağdığında bereketli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Çiçek, "Sömestir dönemi, bizim yüksek doluluk oranlarına ulaştığımız zamandır." diye konuştu.



Yarıyıl tatili için doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını belirten Çiçek, "Birtakım boşluklarımız kaldı ancak sömestire çok kısa süre kaldığı için o boşlukların da hızlı şekilde dolacağını düşünüyoruz. Misafirlerimizin ellerini çabuk tutması gerekiyor." dedi.



Diğer iki otelde de aynı durumun yaşandığını kaydeden Çiçek, Davraz'ın, misafirlerine 13 kayak pisti, 2 telesiyej ve 1 teleskiyle güzel bir kış tatili imkanı sunduğunu kaydetti.