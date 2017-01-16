GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Davos zirvesi yarın başlıyor

Zirvenin yapılacağı Davos'ta alınan güvenlik önlemleri

Davos'tan detay görüntü Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak. İsviçre'nin Davos kasabasında 17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" konulu Davos zirvesinde, 400'den fazla oturumda çeşitli konular tartışılacak. Zirvenin yapılacağı Davos'ta alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti