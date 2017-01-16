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Davos Zirvesi Yarın Başlıyor

Davos Zirvesi Yarın Başlıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Davos zirvesi yarın başlıyor Zirvenin yapılacağı Davos'ta alınan güvenlik önlemleri Davos'tan detay görüntü Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak.

Davos Zirvesi Yarın Başlıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Davos zirvesi yarın başlıyor
Zirvenin yapılacağı Davos'ta alınan güvenlik önlemleri
Davos'tan detay görüntü Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak. İsviçre'nin Davos kasabasında 17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" konulu Davos zirvesinde, 400'den fazla oturumda çeşitli konular tartışılacak. Zirvenin yapılacağı Davos'ta alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti

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Dünya Ekonomik Forumu, 20 Ocak, İsviçre, Siyaset, Davos
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