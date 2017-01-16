Davos Zirvesi'nde Öne Çıkacak Riskler: 'Bölünmüş Toplumlar ve Yükselen Popülizm'





Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi, 100'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla yarın başlayacak.



Siyasilerin, merkez bankası yöneticilerin ve ticaret liderlerinin bu yıl karşılaştığı en büyük riskler olarak "bölünmüş toplumlar ve yükselen popülizm" gösteriliyor.



Forum'un kurucusu Klaus Schwab da bu konuya dikkat çekiyor:



"İlk olarak önemli olan popülistlerin dinlenmesi ve aslında bu konuyla ilgili uğraştığımız birkaç seans var. Burada bizimle popülist partilerin liderleri de var. Çok ciddiye almalıyız. Fakat tekrar ediyorum, sadece duyarlı olmak yetmez, sorumlu olmak zorundayız."



17-20 Ocak tarihlerinde yapılacak foruma, Türkiye'den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katılacak.



Bu yıl "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" konulu zirveye ise Çin'den ilk kez devlet başkanı olarak Şi Cingping de katılacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Davos 2017 Davos İsviçre Bölünmüş popülizm Ekonomi Zirvesinde toplumlar riskler: öne yükselen çıkacak Gepost: 16 januari 2017