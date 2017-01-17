Davos Zirvesi: Görüşmelerin Konusu 'Liderlik', Kasabada En Çok Trump Konuşuluyor





Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2017 yılı görüşmeleri, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Bu yılki teması "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" olan Davos'ta en çok 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump konuşuluyor.



Suriye krizi ve dünyadaki çatışmalar, küresel iş birliğinin ve ekonomik büyümenin güçlenmesi ile kapitalizmde reform ve dördüncü Endüstri Devrimi, Davos Zirvesi'nde tartışılacak önemli konu başlıkları arasında yer alıyor.



Zirveye 100'den fazla ülkeden liderler ve siyasetçilerin yanı sıra şirket ve sivil toplum örgütü yöneticileri de katılıyor.



Lee Howell, yönetici, Dünya Ekonomik Forumu: "Taahhütte bulunmak sadece bir söz değil, bir eylem. Sadece hükümetler değil, burada iş dünyası, akademisyenler sosyal girişimciler de yer alıyor. Herkesin katkıda bulunması, bir araya gelmesi gerekiyor çünkü burada kollektif düşünmek zorundayız."



Davos Zirvesi'ne Türkiye'den Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi katılıyor.



Otuzdan fazla devlet başkanı ve başbakanın katıldığı zirve 20 Ocak tarihinde sona erecek.



Sarah Chappell, Euronews: "Liderlik temasının tartışılacağı Davos'ta bir lider var ki burada olmamasına rağmen herkesten ve her şeyden daha fazla konuşuluyor. Günler sonra Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini devralacak Donald Trump. O, 2017'nin jeopolitik ve küresel ekonomi tahmninlerine ilişkin kasabada yapılan tartışmaların şimdiden ana konusu."



Auteur: euronews-tr



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