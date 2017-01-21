Davos'un Tartışmasız Yıldızı:

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bu yılki Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun tartışmasız yıldızı oldu.

Xi, küreselleşme sürecini, içerdiği inovasyon, iletişim ve özgür değişim unsurlarıyla övdü ve bu süreci tüm halkların yararına işleyecek biçimde düzenlemeyi önerdi. Yenilenebilir enerjiye dev yatırım vaadi, Çin'i yabancı sermayeye açma sözü ve ticaret savaşına girmeme taahhüdü ile adını vermeden göndermede bulunduğu "fazla hareketli" Trump'a karşı, "sakin ve makul güç" kimliği ile dünya elitlerini rahatlattı.

"Çok stratejik ve etkileyici" bulunan konuşmadan sonra bir Alman bakanın bir Fransız gazeteciye verdiği demeçteki "bu, bizim de söylemimiz" ifadesi, Xi'nin tarihi konuşmasının içeriğini çok iyi açıklıyor. Gerçekten de, her zaman Batılı liderlerin yaptığı küreselleşme ve özgür değişim sözcülüğünü bu kez Çin Başkanı yüklenmiş oldu. Zaten birçok yorumcu da, "dünyanın bu yıl Davos'ta tersine döndüğü" metaforuyla bu olgunun altını çizdi.

Belki de ABD'de Trump gibi "öngörülebilirliği düşük" bir kişinin başkanlığa gelmesi, bir açıdan, Çin'in işine yaradı. Öncelikle Çin lideri, Trump ile kıyaslanma yoluyla küresel devlet adamı profilini yükseltmiş oldu. Öte yandan, şu anda iktidar boşluğu içindeki ABD'nin ve Brexit ile yaralanmış Batı dünyasının düzensizlikleri karşısında Çin'in "küresel liderlik" iddiası, Davos'ta, çarpıcı biçimde vurgulanmış oldu.

2017 için tartışılacak başlıklar; küreselleşme, kapitalizmi tamir etme, 4. Sanayi Devrimi, kimlik sorunu ve ana tema olarak da duyarlı ve sorumlu liderlik.