Davis Cup'ta İkinci Günün Galibi Türkiye (2)

'KAZANMAMIZ GEREKİYORDU'



Davis Cup'ta İsveç'i yenen Türk Milli Takımı oyuncuları Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karşılaşmanın kendileri açısında çok önemli olduğunu söyleyen Altuğ Çelikbilek, "Dün akşamki toplantıda da konuştuk, maçlar 2-0 olduktan sonra bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakiplerimizin teklerde çok iyi olduklarını, çiftler oyununa yatkın olduklarını biliyorduk. Klasik çiftlerden ziyade profesyonel düzeyde çiftler oyunu oynadıklarını biliyorduk. Yapmamız gereken agresif olmaktı. İyi servisler atıp, çok iyi şekilde oyuna girmemiz gerekiyordu. Bugün bunu onlardan çok daha iyi yaptığımızı düşünüyorum" dedi.



'HEP ARKAMIZDA OLDULAR'



Maç sırasında taraftarları muhteşem olarak nitelendiren Altuğ Çelikbilek, "Diyecek kelime yok bence. İlk puandan son puana kadar sesleri kısılmasına rağmen tezahüratlarını hiç bırakmadılar. Bizi desteklediler, hep arkamızda oldular. Kortta bunu hissettik. Bunu hissederken rakibi de gerdiklerini düşünüyorum" diye konuştu.



'İKİ DEFA ÇİFT OLARAK OYNADIK'



Kendilerinin daha önce Altuğ'la 2 defa birlikte oynadıklarını belirten Cem İlkel de "Daha önce iki defa çift olarak oynadık. Bir önceki Davis Cup'ta oynadık. Bence orada çok iyi oynamıştık, zaten bugün onun için oynattı. 5 sette kaybettik ama çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Aslında çok az oynadık ama oynayınca çok iyi oynayabiliyoruz. İleride de oynamaya devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.



'ÖZGÜVEN AÇISINDAN İYİ OLDU'



Davis Cup çiftlerde en son 5 sene önce üçüncü tur maçında galip geldiklerini söyleyen Cem İlkel, "Son maçı kazanıp gruptan çıkmıştık. Ondan sonra bir daha hiç. Her maçta ben oynadım neredeyse, hepsini kaybettik. Bunun için bu maç özgüven açısından iyi oldu. Bundan sonraki çiftler maçlarında daha avantajlı takım olabiliriz" diye konuştu.



Davis Cup yarın oynanacak 2 ayrı tekler karşılaşmasıyla tamamlanacak. Türkiye'nin yarı finale çıkabilmesi için yarınki maçları da kazanması gerekiyor.



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HABER - KAMERA: MİTHAT ABAKAN / MANAVGAT (ANTALYA),