David Villa Orta Sahadan Attı!

Tecrübeli futbolcu David Villa gollerine devam ediyor. MLS Ligi takımlarından New York City FC forması giyen İspanyol yıldız, bu haftayı da boş geçmedi. David Villa, takımının Philadelphia Union'u 2-0 yendiği maçta ekibinin 2. golünü kaydetti. Mücadelenin uzatma bölümlerinden New York City FC kontra atağında orta sahada topla buluşan Villa, kalecinin önde olduğunu görünce bu hatayı affetmedi.



David Villa'nın golünde topun kaleye olan uzaklığının 48,9 metre olduğu açıklandı.



New York City FC formasıyla bu sezon 6. maçına çıkan yıldız futbolcu 4 gol atma başarısı gösterdi.