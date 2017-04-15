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David Villa 50 Metreden Attı
Futbol hayatını MLS'te sürdüren David Villa 50 metreden gol attı.
15 Nisan 2017 Cumartesi 13:09
Futbol
hayatını MLS'te sürdüren
David Villa
50 metreden gol attı.
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