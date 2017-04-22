'Shine" filminin efsanevi piyanisti David Helfgott,Rachmaninov için geri geliyor!



Dünyaca ünlü piyanist, 22 Nisan' da Ankara Congresium' da hayranlarıyla buluşacak.



Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen ve hayatı Oscar ödüllü Shine filmi ile beyaz perdeye aktarılan şizofreni hastası David Helfgott, 12 yıl tedavi görmesine sebep olan Rachmaninov' un 3. Piyano Konçertosu' nu çalmak için PIU Entertainment organizasyonu ile Ankara'ya geliyor.



"Pavarotti futbol fanatiklerine operayı sevdirdi, David de hayatı boyunca hiç klasik müzik konserine gitmeyecek olan insanlara piyanoyu ve klasik müzigi sevdiriyor. Gerçekten de 12 yıl akıl hastanesinde yattıktan sonra hayata karışan bir adamın müziğini hemen hemen herkes merak ediyor."



The Guardian



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Congresium Ankara



Mekan Adresi : Söğütözü Cad. No: 1/A



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Kategori : David Helfgott



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır