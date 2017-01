Kapı Açılış: 13.00



Gösterim: 15.30



"DAVID BOWIE IS HAPPENING NOW" BELGESELİ, MODA VE SANAT İLE TÜRKİYE'DE İLK KEZ ZORLU PSM'DE GÖSTERİLECEK



"David Bowie Is Happening Now" belgeseli, Bowie'nin 70. Yaş gününe özel tüm güne yayılacak bütünleşik etkinlik kapsamında 8 Ocak Pazar günü 3c1m'in katkılarıyla ZORLU PSM'de gösterilecek.



2013 yılında Victoria & Albert Museum tarafından olus¸turulan ve hala turnede olan, "müze tarihinin en hızlı satan sergi" ünvanını tas¸ıyan "David Bowie Is" sergisinin belgeseli, BAFTA ödülü sahibi Hamish Hamilton tarafından çekildi. Moda, sanat ve müzik ile tüm güne yayılacak etkinlik Radyo Eksen ve Vogue Türkiye'nin medya desteğiyle gerçekleşecek.



"David Bowie Is Happening Now" belgeseli gösteriminin yanı sıra Türk modasının önemli isimlerinden Ezra&Tuba, Aslı Filinta, Tuba Ergin, Maid In Love, Jacquette By Elvan, Mavi Kazado, Catto&Catto'nun, Ayliz Abbas, Flaneurbabel'in Bowie ilhamlı tasarımlarının da sergileneceği ve satışa sunulacağı etkinlik, konuşma serileriyle tüm güne yayılacak.



David Bowie'nin eski sevgilisi, "Psychedelic Suburbia: David Bowie and The Beckenham Arts Lab" kitabı ve The Guardian yazarı Mary Finnigan ile "Bowie ile Yaşamak" ve Vogue Türkiye Presents: "Moda ve Müzik" söyleşileri gösterim öncesinde gerçekleşecek.



"David Bowie'nin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kültürel hayat üzerine genis¸ kapsamlı etkileri tartışılmaz ve eşsizdir. Film, özel katılımcıların yorumları, harika bir soundtrack ile David Bowie ars¸ivindeki önemli nesnelerle Bowie'nin olagˆanüstü kariyerini ve özel hayatını kes¸fetmek için bir bas¸ka fırsat sunuyor." V&A Museum es¸ küratörleri Victoria Broackes ve Geoffrey Marsh



Film, Bowie'nin sanatsal kariyerini belgeleyen önemli nesnelerin arkasındaki hikayeleri keşfetmek için efsanevi Japon moda tasarımcısı Kansai Yamamoto, Pulp solisti Jarvis Cocker ve diğer özel konuklarla izleyenleri özel bir yolculuğa çıkarıyor. Belgesel, Bowie'nin fikirlerinin yaratıcılığını, evrimini açığa çıkarıyor ve Bowie'nin dünyasına yakından bakılmasını sağlıyor.



Sınırlı sayıda satışa sunulacak "David Bowie Is" etkinlik biletleri zorlupsm.com, biletix ve Zorlu PSM gişelerinde.