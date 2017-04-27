David Blatt: "Savunma ribaundlarını alamadık"



İSTANBUL - Darüşşafaka Doğuş Başantrenöür David Blatt, "Savunma ribaundlarını alamadık ve bundan olumsuz etkilendik" dedi.

THY Euroleague Play-Off üçüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'e 81-88 sonuçla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak Real Madrid'i tebrik eden Blatt, "Bu maçı kazanmak için ilk yarıda yeteri kadar iyi bir oyun oynamadık. Bütün ikinci yarıda farkı kapatmak için peşlerinden koştuk. Yaklaştık ama yetişemedik. Real Madrid gibi bir takıma bunu yaparsanız kazanamazsınız. Dördüncü çeyrek iyi savunma yaptık ama yaptığımız hataların faturasını ödedik. Savunma ribaundlarını alamadığımız için olumsuz etkilendik. Bahanemiz yok" dedi.

"Bizi zorlayan boş şutlar oldu"

Real Madridli oyuncu Jayce Carroll'un kendilerine karşı ilk kez bu kadar etkili olduğunu dile getiren Başantrenör David Blatt, "Zor şutlarına yapacak bir şey yok ama bizi asıl bugün zorlayan bulduğu boş şutlardı. Bu boşlukları da hücum ribaundlarından ya da hızlı hücumlardan sonra buldu. Bugün iki-üç kez boş 3 sayılık basket buldu. Bunlar bizi etkiledi" şeklinde konuştu.