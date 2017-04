David Blatt: Oyuncularımla Gurur Duyuyorum

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, bu sezon çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Her şeye rağmen oyuncularımla gurur duyuyorum. Her anlamda çok yüksek seviyede mücadele ettik" dedi. THY Euroleague Çeyrek Final Turu 3. maçında Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid'e 78-89 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'i tebrik ederek sözlerine başlayan Blatt, şunları söyledi:



"Bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Özellikle bu yıl, tarihin en zor Euroleague'inde bunu başarmaları çok önemli. Ama her şeye rağmen oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu sezon rekabetçi bir takım olduk. Her anlamda çok yüksek seviyede mücadele ettik ve önemli bir taraftar kitlesi oluşturduk. Genelde insanlar işin sonunu hatırlarlar. Ama olayın bütününe bakmak lazım. Bu takım 3 sezon önce 2. ligdeydi. Bu sezon en yüksek seviyedeki takımları yenme başarısı gösterdik. Utanacak hiç bir şeyimiz yok. Çünkü yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Bu sezonun en iyi takımına 3-1 kaybettik ve bu da adil bir sonuç. Buraya bizi desteklemeye gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde Türkiye Ligi var. Onunla ilgileneceğiz."



(Uygar Aydın / İHA)