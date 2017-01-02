David Blatt: "İkinci Yarıda Hücumda Harika Oynadık"

Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, hücumda iyi top paylaştırdıklarını ifade ederek, "İkinci yarıda hücumda harika oynadık. Galatasaray Odeabank'ı da iyi savunarak onlara hücum şansı tanımadık" dedi.



Spor Toto Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 87-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt karşılaşmayı değerlendirdi.



Bu akşama hazırlanacak çok vakitleri olmadığını söyleyen Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, "Maça çok kısa zamanda hazırlandık. Ama bu zamanı iyi değerlendirdik. Galatasaray Odeabank'a sezon başında yenilmiştik. Bu yenilgi maça bakışımızı da değiştirdi. Daha farklı konsantre olduk. Maça biraz tutuk başladık. İkinci yarıda ise hücumda harika oynadık. Topu iyi paylaştırarak hücum ettik. Galatasaray da hücum olarak çok iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunarak kazanmasını bildik" diye konuştu. - İSTANBUL