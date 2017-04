David Blatt: "Biz Avrupa'daki En İyi 8 Takımdan Biriyiz"

Darrüşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, "Biz Avrupa'daki en iyi 8 takımdan biriyiz. İlerlemekten de çok heyecan duyuyoruz" dedi.



THY Euroleague'de Kızılyıldız'ı 78-92 mağlup eden Darrüşafaka Doğuş'da başantrenör David Blatt maç sonu açıklamalarda bulundu.



Deneyimli koç, "Darüşşafaka Doğuş için tarihi bir an. Vizyon sahibi olmanın, birbirine güvenmenin ve takım olarak mükemmeliği yakalamanın bir örneği bu. Elbette bu bir şampiyonluk değil ama sürecin anlamını bilenler inşa ettiğimiz şeyin farkında. Bu başarının parçası olmaktan gurur duyuyorum ve çok da şanslıyım. Doğuş Grubu ve Darüşşafaka'ya, böyle harika bir oyuncu grubu ve teknik ekiple çalışma şansı verdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"En iyi 8 takımdan biriyiz"



David Blatt, Kızılyıldız'a karşı harika bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Biz daha iyiydik. Rakibimiz iyi bir takım ve önemli galibiyetler aldı. Ancak Play-off'a kalması gereken kaldı. Bu sezon aldığımız sonuçlarla ve önemli takımlara karşı aldığımız galibiyetlerle Avrupa Ligi'nin daimi bir üyesi olmamız gerektiğine inanıyorum. Biz Avrupa'daki en iyi 8 takımdan biriyiz. İlerlemekten de çok heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



"Kararı onlar verecek"



"Avrupa Ligi'ni yöneten çok iyi bir kadro var" diyen deneyimli koç, "Kararı onlar verecek. Şu ana kadar başardıklarımız zaten olayı çok iyi özetliyor. Play-off'a kalamayan birden fazla lisans sahibi takım var. Ben takım çalışanıyım, bu konuda patronların karar alması lazım" dedi.



Real Madrid değerlendirmesi



Blatt, çeyrek finalde eşleştikleri Real Madrid'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Real Madrid'in kalitesini herkes biliyor. 30 maç oynayıp birinci sıradaysanız çok iyi bir takımsınız. Bu sezon onlarla oynadığımız iki maçın birini kazanıp, birini kaybettik. Real Madrid ile geçmişe dayanan bir hikayemiz var. Onlarla oynayacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Onlara karşı en iyi oyunumuzu oynayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL