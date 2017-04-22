Davetlileri Osmanlı Şerbeti ile Karşıladılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nun düzenlediği etkinliğe gelen davetliler Osmanlı şerbeti ikramı ile karşılandı.



Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nin önünde sırtındaki güğümle etkinliğe gelen herkese şerbet ikram eden Özkan, "Öğretmenlerim gecede bana böyle bir görev verdi. Yüzlerce vatandaşa ücretsiz şerbet ikramı yaptım. İlk kez içtiklerini söyleyenler oldu. Eski geleneklerimizin yaşatılmasından dolayı davetliler çok mutlu oldular"dedi. - BALIKESİR