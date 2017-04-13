Davetli Konuşmacı Serisi 5
Sayın Kural; Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Nesnelerin Internet'i, Siber Fiziksel Sistemler ve Dijital Okuryazarlık başlıklarından oluşan değerler bütünü hakkında tecrübelerini ve bilgi birikimini paylaşacaktır.
Sayın Kural; Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Nesnelerin Internet'i, Siber Fiziksel Sistemler ve Dijital Okuryazarlık başlıklarından oluşan değerler bütünü hakkında tecrübelerini ve bilgi birikimini paylaşacaktır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Pendik
Mekan : Teknopark Kurtkoy
Başlangıç Saati : 14.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Davetli Konuşmacı Serisi 5
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io