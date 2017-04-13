Davetli Konuşmacı Serisi 5

Sayın Kural; Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Nesnelerin Internet'i, Siber Fiziksel Sistemler ve Dijital Okuryazarlık başlıklarından oluşan değerler bütünü hakkında tecrübelerini ve bilgi birikimini paylaşacaktır.

Davetli Konuşmacı Serisi 5

Sayın Kural; Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Nesnelerin Internet'i, Siber Fiziksel Sistemler ve Dijital  Okuryazarlık başlıklarından oluşan değerler bütünü hakkında tecrübelerini ve bilgi birikimini paylaşacaktır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Pendik

Mekan : Teknopark Kurtkoy

Başlangıç Saati : 14.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Davetli Konuşmacı Serisi 5

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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