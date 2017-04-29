Datça Ukksa'ya Bu Yılın Ilk Konukları Rusya'dan

Ukksa'ya bu yılın ilk konukları Rusya'dan



MUĞLA'nın Datça İlçesi Yaka Mahallesi'nde eski bir okul binasının restore edilmesiyle 7 yıl önce hizmete giren Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bu yılki ilk konukları Rus sanatçılar oldu.



UKKSA'da bu yıl 15 Nisan-15 Ekim arasında gerçekleştirilecek olan '7 inci Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali' kapsamında Datça'ya gelen 10 Rus heykeltıraş, bir ay süreyle ortak çalışma yapacak. UKKSA Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, bu yıl çok yoğun bir sezona hazırlandıklarını söyledi. Metin, "UKKSA'da bu yıl 51 ayrı etkinlik düzenlenecek. Resim, seramik ve heykel sempozyumlarımızın yanı sıra müzik ve edebiyat konulu etkinlikler gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 250 sanatçı etkinliklerimize katılacak. Bu yıl, geçen yıllara göre çok daha geniş kapsamlı etkinlikler planlıyoruz. Akademi her yıl 40 bine yakın ziyaretçi ağırlıyor. Eğer kurum ve kuruluşların biraz daha desteği olursa, bu yıl burada sanat ve kültür ortamını en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız" dedi.



Rus sanatçılar adına konuşan Khan Abduragimov, Datça'ya hayran kaldıklarını belirtirlerken, "UKSSA'da doğayla iç içe huzur dolu bir ortamda ortak bir çalışmaya katılıyor olmak bizleri mutlu ediyor. Aramızda daha önce UKKSA'ya gelen arkadaşlarımız var. Bize söyledikleri gibi çok güzel bir çalışma ortamı bulduk. Gelecek yıllarda da burada olmak istiyoruz. İki dost ülkenin sanatçıları olarak, Türkiye'yi çok önemsiyor ve seviyoruz. Umarız bu dostluğumuz ilelebet devam eder" diye konuştu.



UKKSA'da, 15 Mayıs'a kadar sürecek olan ortak çalışmaya katılan Rus heykeltıraşlar Anna Sosenskaya, Aleksandr Gaev, Borisz Sergeev, Olga Sagakon, Maria Aprasidi, Sergey Gaev, Tomica Mamatova, Khan Abdouragimov, Vitali Vasilev ve İrine Dasheuskaya.



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)v



(Tür: Yurt)