Datça Kigder'den Ziyaret

Datça KİGDER (Kadın İş Gücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği) yönetimi, Başkan Kocadon'u makamında ziyaret etti.



Kadınların iş gücüne daha bilinçli katılımları ve aktif istihdamda yeterince yer almalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren KİGDER, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapmak istedikleri Çocuk Sevgi Evi Projesini anlatmak için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Ziyarete KİGDER Başkanı Menşure Yavuz, Genel Sekreter Nilüfer Furuncu ile Yönetim Kurulu Üyesi Hanım Aktepe katıldı.



Kimsesiz ve muhtaç çocuklara daha modern koşullar sağlamak amacıyla hazırlanan Datça Çocuk Sevgi Evi (DAÇSEV) Projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan heyet, her yaş grubundan çocuğun mutlu bir yuvada yaşamasını hedeflediklerini belirtti.



Böyle güzel bir projeye imza attıkları için yönetimi tebrik eden Başkan Kocadon, çocukları mutlu edip daha güzel koşullarda yaşamalarını sağlayacak bu tarz önemli projelerde kendisinin de yer almasından büyük mutluluk duyacağını belirtti. - MUĞLA