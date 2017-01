Datça Hükümet Konağı Alarm Veriyor

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki, 2004 yılındaki deprem fırtınasından sonra Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan incelemede, 'depremde yıkılma riski bulunduğu' yönünde rapor verilen Hükümet Konağı'nın, beş gün önce 17 saat arayla meydana gelen iki depremle tekrar hasar görmesi endişe yarattı. Muğla Valiliği'nden gelen bir heyet, incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Özdemir, bodrum katındaki kolonları görünce, binanın acilen boşaltılması gerektiğini belirtirken, boşaltılacak olan resmi kurumlar için yeni yer arayışına başlandı.



Datça'da 2004 yılında meydana gelen deprem fırtınasından sonra, Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından yapılan inceleme sonucu, olası bir depremde yıkılma riskinin bulunduğuna ilişkin rapor verilen Hükümet Konağı'nın, geçen 25 Ocak'ta, 17 saat arayla meydana gelen iki ayrı depremin ardından yeniden hasar görmesi, yetkilileri harekete geçirdi. Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Datça Belediyesi ve Valilik Yatırım İzleme Müdürlüğü temsilcileri ile teknik görevlilerden oluşan heyet, Datça Hükümet Konağı'nda dün (pazar) incelemelerde bulundu. 25 Ocak Çarşamba gecesi yaşanan 4.2 şiddetindeki deprem ve aynı gün Akdeniz açıklarında meydana gelen 5 şiddetindeki depremin ardından başta Kaymakamlık olmak üzere, Adliye, Emniyet, Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk kütüphanesi, Maliye, Tarım Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet gösterdiği, biri altı katlı, diğerleri beş, dört ve iki katlı olmak üzere, dört ayrı bloktan oluşan Datça Hükümet Konağı'nın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar, inceleme heyetini şoke etti. Özellikle adliye hizmet binasının da içinde yer aldığı altı katlı bloğun, bodrum katındaki kolonların içler acısı hali, görenleri şaşkına çevirdi. Patlayan kolonlar, açığa çıkan paslı demirler, her gün yüzlerce kişiye hizmet veren Datça Hükümet Konağı'nın olası bir başka depremde yıkılma riskini gözler önüne serdi.



CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ACİLEN BOŞALTILMALI



Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Datça Hükümet Konağı'nın, yapı olarak kullanıma elverişli olmadığı ve depremlerde hasar gördüğünün bizzat yetkili teknik görevliler tarafından yerinde incelenerek tespit edildiğini söyledi. Hükümet Konağı ile ilgili daha önce yapılan etütlerde, binanın depreme dayanıklı olmadığı ve acilen boşaltılması gerektiği yönünde raporlar bulunduğunu hatırlatan Vali Yardımcısı Özdemir, "Son meydana gelen depremlerde, binadaki hasarın daha fazla arttığı tespit edildi. AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Datça Belediyesi ve Valilik Yatırım İzleme Müdürlüğü temsilcileri ve teknik görevlilerden oluşan heyet, burada incelemelerde bulundu. Binanın fotoğrafları alındı. Heyet olarak bir tutanak tutulacak. Bu, binan çok acil boşaltılması gerektiği yönünde bir tutanak olacak. Can ve mal güvenliği açısından, binanın tümü kullanıma elverişli değil, boşaltılması gerekiyor" dedi.



"GÜÇLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"



Boşaltılacak olan dairelerin nereye taşınacağı konusunda bir araştırma yaptıklarını da ifade eden Özdemir, "Hükümet Konağı, 1985'te yapılmış. Yapım aşamasında kullanılan kum ve benzeri bir takım imalat hataları olmuş. Dolayısıyla dayanıksız hale gelmiş. Binanın güçlendirilmesi de mümkün değil, acilen yıkılması gerekiyor. Burada hizmet veren kurum ve kuruluşları biran önce boşaltmayı düşünüyoruz. Bu konuda hazırlayacağımız raporu, Valimize sunacağız. Vali Bey, gerekli temasları yaptıktan sonra, sanıyorum binanın boşaltılmasını gerçekleştirecek" diye konuştu. NE OLMUŞTU?



Gökova Körfezi'nde 2004 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında birbiri ardına yaşanan, en büyüğü 5.4 büyüklükteki 1308 depremin ardından, Datça'da bazı binalarda hasar meydana gelmişti. Depremlerin ardından, Pamukkale Üniversitesi'nden bölgeye gelen bir heyet tarafından yapılan incelemeler sonucu hazırlanan, 'Depremsellik inceleme ve güçlendirme' raporunda, Datça Hükümet Konağı ve Öğretmenevi'nin deprem bakımından güvensiz ve yeni bir depremde ağır hasar ve yıkılma riski taşıdığı bilgisine yer verilmişti. Öğretmenevi, Muğla Valiliği'nin kararı doğrultusunda 2013 yılı Mayıs ayında yıktırılmıştı. Bugüne kadar herhangi bir güçlendirme yapılmayan ve dört ayrı bloktan oluşan Hükümet Konağı ise halen kullanılıyor. - Muğla