Datça Devlet Hastanesi Yeni Binasına Taşınıyor

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Datça Devlet Hastanesinin pazartesi gününden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.



İl Başkanı Mete, gündeme ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli değerlerinden birinin turizm olduğunu bunun için bölgede önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.



Bunlardan en önemlisinin, İŞ-Kur üzerinden yapılan personel desteği olduğunu belirten Mete şöyle konuştu:



"Bu, 100 kişi çalıştıran bir otele 6 ayda yaklaşık 200 bin liralık bir yardım demek. 3 kişi çalıştıran işletmenin bir işçinin parasını, sigortasını devlet ben ödeyeceğim diyor. İş-Kur Müdürümüz bu tarihten sonra bizzat kendisi konu ile yakından ilgilendi ve otelcilerimiz ile birebir görüşmeler yaptıktan sonra çok ciddi bir talep oldu. Muğla için ilk etapta 24 milyon liralık bir bütçe ayrılmıştı. Bu yetmedi Bakanlıktan ek olarak 10 milyon liralık bir bütçe daha aktarılarak sadece istihdamdan dolayı Muğla'ya 34 milyon lira para ödendi. Bu desteğin 2017 yılında da devam ettirilmesini istedik ve büyük ihtimalle devam edecek."



Muğla'da sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını açıklayan Mete, Menteşe'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen 475 yataklı Tıp Fakültesinin birkaç ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.



Muğla'nın bir çok ilçesinde de yeni hastanelerin yapıldığını anımsatan Mete, "Ortaca Devlet Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı. Marmaris Devlet Hastanesi ile ilgili 24 Ocak'ta Bakanlıkta toplantı yapılacak. Tam olarak ihtiyaçlar belirlenerek proje ihalesine geçilecek. Yatağan Devlet Hastanesi'nin proje ihalesi yapıldı. 100 yataklı bir hastane olacak ve projesi çiziliyor. Bodrum'da temel kazı çalışmaları başladı. Milas Devlet Hastanesinin ihalesi tamamlandı, resmi süreç bekleniyor." dedi.



Mete 25 yataklı Datça Devlet Hastanesi içinde, "Datça Devlet Hastanesi Pazartesi günü yeni binada hizmet verecek. Hafta sonu eşyalar taşınacak. Otomasyon için gerekli çalışmalar hafta sonu tamamlanacak. Hastane ile ilgili geçici kabul tutanağı 26 Mayıs tarihinde onaylandı. 7 Haziran tarihinde TOKİ tarafından Datça Belediyesi'ne yapı kullanma izin belgesi için müracaat yapıldı. Kanun açık. 22 Haziran'da bu belgeyi vermesi gerekirdi. Fakat Datça Belediyesi çeşitli bahaneler ile Ocak ayına kadar maalesef hastanenin yapı kullanma izin belgesini vermedi. Taki 10 Ocak tarihine kadar. Devletin vatandaşın hizmetine sunulması için milyonlar harcadığı bu bina 6 ay boyunca maalesef hizmetten yoksun kaldı. Biz vatandaş olarak bu hizmeti geciktirenler hakkında yasal yollardan şikayetimizi yapacağız." şeklinde konuştu.