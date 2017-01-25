Datça'da Engeller Sporla Aşılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelleri Sporla Aşalım" sloganıyla yürütülen proje kapsamında Menteşe ve Milas'ta devam eden programların yanı sıra Datça'da yeni bir çalışma başlıyor. Bu kapsamda Datça bölgesinde yaşayan engelli vatandaşlara spor eğitimleri verilecek.



2 Şubat Perşembe günü başlayacak olan eğitimler Datça Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi antrenörleri tarafından Salı ve Perşembe günleri yapılacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve sosyal belediyecilik konusunda bir çok alanda çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada "Engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak imkanlara kavuşmaları konusunda bir çok çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de spor, engelleri sporla aşmaya vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyor, bu konudaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Daha önce iki ilçe de yapılan çalışmalarımızı Datça Belediyesi işbirliği ile Datça ilçemizde de başlatıyoruz" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA