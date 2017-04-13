Datça'da 4 Yıl Önce Batan Tekne Çıkarılacak

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, göçmen kaçakçılığında kullanılırken yakalanan ve bağlandığı balıkçı barınağında yaklaşık 4 yıl önce sulara gömülen 20 metre uzunluğundaki 'DAFFODİL' adlı guletin denizden çıkarılması çalışmalarına başlandı. Yakıt deposu boş olduğu için deniz kirliliğine yol açmayan guletin, diğer tekneler için yer sıkıntısı yarattığı, ayrıca görüntü kirliliği oluşturduğu belirtildi.



Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü açıklarında 6 yıl önce seyir halinde görülerek sahil güvenlik ekiplerince durdurulan gulette, İtalya'ya gitmeyi amaçlayan Afganistan, Burma ve Filistin uyruklu 27'si çocuk ve 23'ü kadın toplam 116 kaçak yakalandı. Olayın ardından Datça Limanı'na çekilerek demirlenen eski gulet, bir süre sonra su alıp battı. Batan guletin denizden çıkarılması için yapılan girişimler, mahkeme süreci nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemedi.



'BÜYÜK SORUN OLUYORDU'



S.S. Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, balıkçı barınağındaki guletin denizden çıkarılmasına başlandığını belirterek şunları söyledi:



"Gulet 6 yıldır balıkçı barınağında bağlı bulunuyordu. Dört yıl önce su alıp batınca, denizden çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunduk. Ancak sonuç alamadık. Yakıt deposu boş olduğu için deniz kirliliğine yol açmasa da büyük sorun oluyordu. Geniş bir alanı kapladığı için başka tekne bağlanamıyordu. Ayrıca görüntü kirliliğine yol açıyordu. Kooperatifimizin çok zararı oldu. Kaymakamlık, Belediye ve Liman Başkanlığı ile bir araya gelerek, batık teknenin çıkarılmasına karar verdik."



Batığın dalgıçlar tarafından vince bağlanarak denizden çıkarılmasına çalışıldığını ifade eden Fidan, "Ancak, teknenin ahşabı çürüdüğü için çıkartmak kolay olmuyor. Tuttuğumuz yer kopuyor. Çalışmalara bugün ara vereceğiz. Yarın belediyenin paletli kepçesi ile tekneyi çıkarmaya çalışacağız" dedi.



- Muğla