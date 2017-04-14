Datça Batık Kaçakçı Teknesi Parça Parça Çıkarılıyor

Batık kaçakçı teknesi parça parça çıkarılıyor



MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, insan kaçakçılığında kullanılırken yakalanan ve bağlı bulunduğu balıkçı barınağında yaklaşık 4 yıl önce sulara gömülen 20 metre uzunluğundaki 'Daffodil' adlı guletin, denizden çıkarılma çalışmalarına verilen aranın ardından yeniden başlandı.



Datça Kaymakamlığı, Datça Belediye Başkanlığı ve Datça Liman Başkanlığı'nın işbirliğinde dün (perşembe) sabah başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalmıştı. İki dalgıç tarafından vince bağlanan batık tekne, ahşap aksamı çürüdüğü için denizden çıkarılamamıştı. Dün öğle saatlerinde verilen aranın ardından, Datça Belediyesi'ne ait paletli kepçe ile bugün sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Batık tekneyi denizden çıkarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiği açıklandı. Bugün başlayan çalışmalar sırasında ilk olarak, 'Daffodil' adının da yer aldığı teknenin kıç tarafı denizden çıkarıldı. Teknenin neredeyse tamamen çürümesi nedeniyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülebiliyor.



S.S. Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, insan kaçakçılığında kullanıldığı için el konularak yediemine verilen ve balıkçı barınağına çekildikten iki yıl sonra sulara gömülen gulet ile ilgili açılan davanın Yargıtay aşamasında olduğuna dikkat çekti. Fidan, çıkarılacak tüm parçaların bir depoda muhafaza altına alınacağını söyledi.



NE YAŞANMIŞTI?



Datça'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Palamutbükü açıklarında altı yıl önce seyir halinde görülerek sahil güvenlik ekiplerince durdurulan gulette yapılan aramada, İtalya'ya gitmek üzere organizatörlerle anlaştıkları belirlenen, Afganistan, Burma ve Filistin uyruklu 27'si çocuk, 23'ü kadın, 66'sı erkek olmak üzere toplam 116 kaçak yakalanmıştı. Olayın ardından Datçalı limanında çekilerek demirlenen eski gulet, iki yıl bekledikten sonra bir gece su almaya başlamış ve bütün kurtarma çabalara rağmen batmıştı. Batan guletin denizden çıkarılması için yapılan girişimler, mahkeme süreci nedeniyle gerçekleştirilememişti.