Datacenter Türkiye Konferansı'nın Amacı

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği tarafından 19 Nisan'da Hilton Bomonti'de gerçekleşmesi planlanan DataCenter Türkiye Konferansı öncesinde Wise TV'ye konuşan BASİD Derneği Başkanı İlhan Taşlı, konferansın gerçekleşme amacı hakkında bilgi verdi.



Konferansın gerçekleşme amacını özetleyen İlhan Taşlı, "Herkes farkında ki teknoloji baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Bu teknoloji veri merkezlerini de değiştiren bir durum yaratıyor. Bu konudaki yenilikler farklı bakış açıları yeni optimizasyonlar, verimlilik alanındaki farklılıklar elbette ki her sene değişiyor. Bu değişimi sektörde bu alanda hizmet veren paylaşımcılara, gerek kurumlardaki IT müdürleri, gerek danışmanlar ve firma entegratörleri ile paylaşmak istiyoruz. Çünkü zamanı yakalamak önemli." şeklinde konuştu



"DATACENTER TÜRKİYE KONFERANSI'NA İSTEYEN HERKES KATILABİLİR"



Hilton Bomonti'de gerçekleşecek olan DataCenter Türkiye Konferansı'na herkesin katılabileceğini vurgulayan Taşlı, "Bu sene ki etkinliğimiz tam zamanlı bir etkinlik olacak. Bu etkinliği katılmak isteyen ilgili arkadaşlar, datacenterturkiye.com adresinden kayıt ol butonuna basarak ilgili formu doldurup göndermeleri yeterli olacaktır. Bizler 19 Nisan'da Hilton Bomonti'deyiz, DataCenter Türkiye Konferansı'na tüm ilgilileri bekliyoruz." dedi.