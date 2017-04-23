Datacenter Türkiye Konferansı, 19 Nisan'da Hilton Bomonti'de

Wise TV'ye konuşan BASİD Derneği Başkanı İlhan Taşlı, 4. DataCenter Türkiye Konferansı mekan bilgisi hakkında bilgi verdi.



DataCenter Türkiye Konferansı hakkında bilgilendirmelerde bulunan BASİD Derneği Başkanı İlhan Taşlı, "Bu sene Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği olarak 4. Etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene ki mekanımız Hilton Bomonti. Etkinliğimizi, 19 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıllarda katılanlar bilir hep sonbahar aylarında düzenliyorduk etkinliğimizi. Bu sene bahar ayında yapacağız, umarım coşkulu geçecek."şeklinde konuştu.