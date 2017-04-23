Datacenter 2017 Konferansı Eğlenceli Bir Teknoloji Buluşması Olacak

DataCenter 2017 Konferansı öncesinde Wise TV'ye konuşan BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Bıyıklı, konferansın eğlenceli yenilikleri hakkında bilgi verdi.



4. DataCenter Konferansı'nın daha eğlenceli hale getirmek için farklı içerikler ve planlamalarının müjdesini veren BASİD Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Bıyıklı, "Bu konferansın temel konusu teknoloji. Veri merkezindeki teknolojileri tüm ihtiyacı olan insanlara sunmak. Bizler teknolojiyi Türkiye olarak ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz için de bu bilgiyi herkese doğru bir biçimde ulaştırmak ve insanların bunları doğru haliyle kullanmasını sağlamak. İşin eğlenceli kısmını da bu sene ilave ettik. Bu da artık bu konferansın süsü olacak?