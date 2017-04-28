Darwin'den 150 Yıl Önce Türleri Çizen Kadın Sanatçı: Maria Sibylla Merian

Bilim dünyasının öncü kadınlarından olan Maria Sibylla Merian, popüler bilim dünyasında pek tanınmayan bir isim. Kendisi dünya bilim tarihine adını botanikçi, doğa bilimci ve entomolog (böcek bilimci) olarak yazdırmayı başarmıştır. Darwin'den 150 yıl önce yaptığı çalışmalarla etnomoloji ve botanik alanında bir öncü olarak nitelendirilmeyi hak ediyor.



Alman bir ailenin kızı olan Merian, henüz küçük bir çocukken çiçek resimleri çizmeye başladı. 13 yaşındayken, Frankfurt'un önemli bir ipek ticareti merkezi olması nedeniyle bol bol ipek böceği inceledi. Bu da onu böcek çizmeye itti. 20'li yaşlarında böceklerin ve çiçeklerin dekoratif resimlerini yapmaya başlayan Maria, yıllarca incelediği Avrupa bitkilerini ve böceklerini belgeleyerek bir dizi kitapta yayımladı.



Kimsenin göremediği ve dikkat etmediği detayları yakalayan Maria, böceklerin çamurun içinden kendiliğinden oluştuğuna dair inancın ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu. En çok bilinen ve 1705 yılında basılan eseri "Metamorphosis insectorum Surinamensium", 2016 yılında yeniden yayınlandı.



Merian'ın çiçek çizimlerinin yer aldığı ilk kitabı "Neues Blumenbuch" 1679 yılında yayınlandı. Bunu "Der Raupen wunderbarer Verwandlung (Tırtılların Muhteşem Dönüşümü)" adlı kitap izledi. Merian böcekleri kendi doğal yaşam ortamlarında gözlemlemek istiyordu.



Eşinden de ayrılan Merian, Amsterdam'a yerleşti. Burada, koleksiyonerlerin sahip olduğu böcek türlerini incelemeye başladı ama bu araştırma onu böceklerin doğal yaşamlarına ulaştırmadı. Böcekleri doğal ortamlarında incelemek için 1699'da, 52 yaşındayken, kızıyla birlikte Güney Amerika'nın Surinam ormanına gitti. Bu araştırma sonucunda, "Metamorphosis Insectorum Surinamensium" adlı eseri ortaya çıktı. Ayrıca 17. yüzyılda yağlı boya resim yapabilmek için localara üye olmak gerekiyordu. Kadınların localara üyeliği yasak olduğu için Maria resimlerini sulu boya ile yapmak zorunda kalmış.



Kitabın bir bölümünde Maria, "tavus kuşu çiçeği" tohumlarının, çocukların da onlar gibi köle doğmaması için köleler tarafından kürtajda kullanıldığını yazdı. Aynı zamanda tıbbın, kadının kendi üreme hakkını kontrol etmesini sağlayan bir araç olabileceğini söyledi. Doğanın egzotik ve karmaşık bir öyküsünü ortaya koyan çalışmaları o zamanın Avrupalıları için değerliydi ve bir hayli beğeni aldı.



Sinek kuşu yiyen dev bir örümceği tasvir etmek 18. yüzyılın başında pek "kadınlara yakışır" bir hareket olarak görülmese de buna kimse itiraz etmedi.