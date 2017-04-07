Darüşşafaka Son Bileti Kaptı!

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaştı. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi Darüşşafaka Doğuş 78-62kazandı. Bu sonuçla Daçka tarihinde ilk kez son 8'e kalırken rakibi Real Madrid oldu.



1.PERİYOT



Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 25-14



2.PERİYOT



Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 43-32



3.PERİYOT



Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 55-49



4.PERİYOT



Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 78-62