Darüşşafaka Son Bileti Kaptı!

THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 78-62 mağlup ederek tarihinde ilk kez Play-Off'a kaldı.

Darüşşafaka Son Bileti Kaptı!

Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaştı. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi Darüşşafaka Doğuş 78-62kazandı. Bu sonuçla Daçka tarihinde ilk kez son 8'e kalırken rakibi Real Madrid oldu.

1.PERİYOT

Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 25-14

2.PERİYOT

Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 43-32

3.PERİYOT

Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 55-49

4.PERİYOT

Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 78-62

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