Darüşşafaka Son Bileti Kaptı!
THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımını 78-62 mağlup ederek tarihinde ilk kez Play-Off'a kaldı.
Darüşşafaka Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında bugün Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımı ile karşılaştı. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi Darüşşafaka Doğuş 78-62kazandı. Bu sonuçla Daçka tarihinde ilk kez son 8'e kalırken rakibi Real Madrid oldu.
1.PERİYOT
Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 25-14
2.PERİYOT
Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 43-32
3.PERİYOT
Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 55-49
4.PERİYOT
Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız MTS: 78-62
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