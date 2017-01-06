Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının Sınavı 28 Mayıs'ta Yapılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından yapılan açıklamaya göre, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2017 yılı sınavı, 28 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da 21 kentte yapılacak. Sınavda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.



Başvuru evraklarının Darüşşafaka'ya 22 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya postayla ulaştırılması gerekiyor.



Bu yıl ilk defa https: //basvuru.darussafaka.org/ sitesi üzerinden online başvuru da yapılabiliyor.