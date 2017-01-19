Darüşşafaka Doğuş, Unıcs Kazan'ı Ağırlayacak

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'ndeki 18. maçında yarın Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.



Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.



Ligde 17 maçta 9 galibiyet 8 yenilgi alan Darüşşafaka Doğuş, 8. sırada bulunuyor. Konuk ekip UNICS Kazan ise 7 galibiyet ve 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Darüşşafaka Doğuş 94-87'lik skorla kazanmıştı.