Darüşşafaka Doğuş'un Zorlu Real Madrid Periyodu Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan 3 temsilcimizden biri olan Darüşşafaka Doğuş, mücadeleye Real Madrid deplasmanında başlayacak.

Darüşşafaka Doğuş'un Zorlu Real Madrid Periyodu Başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan 3 temsilcimizden biri olan Darüşşafaka Doğuş, mücadeleye Real Madrid deplasmanında başlayacak.

Normal sezonu ilk sırada bitiren Real Madrid ile eşleşen Darüşşafaka Doğuş zorlu bir seriye girecek. 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak. Daçka'nın zorlu maç periyodu şöyle:

19.04.2017 (1.Maç)

22: 00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

21.04.2017 (2.Maç)

22: 00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

26.04.2017 (3.Maç)

21: 15 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

28.04.2017 (4.Maç) (Gerekirse)

19: 30 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid

02.05.2017 (5.Maç (Gerekirse)

saati açıklanmadı: Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

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