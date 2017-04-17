Darüşşafaka Doğuş'un Zorlu Real Madrid Periyodu Başlıyor
THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan 3 temsilcimizden biri olan Darüşşafaka Doğuş, mücadeleye Real Madrid deplasmanında başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini alan 3 temsilcimizden biri olan Darüşşafaka Doğuş, mücadeleye Real Madrid deplasmanında başlayacak.
Normal sezonu ilk sırada bitiren Real Madrid ile eşleşen Darüşşafaka Doğuş zorlu bir seriye girecek. 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak. Daçka'nın zorlu maç periyodu şöyle:
19.04.2017 (1.Maç)
22: 00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
21.04.2017 (2.Maç)
22: 00 Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş
26.04.2017 (3.Maç)
21: 15 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
28.04.2017 (4.Maç) (Gerekirse)
19: 30 Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid
02.05.2017 (5.Maç (Gerekirse)
saati açıklanmadı: Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş