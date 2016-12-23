Darüşşafaka Doğuş'un rakibi Maccabi

13 maç sonunda 7 galibiyet 6 mağlubiyetle 7'nci sırada yer alan Daçka Maccabi karşısında alacağı galibiyetle playoff yarışında avantajlı konumunu korumayı amaçlıyor.

Daçka, Euroleague sezonuna 7 maçta 5 galibiyetle başlasa da Galatasaray Odeabank maçıyla beraber bir düşüş eğilimine girmişti. Üçü deplasmanda peş peşe dört yenilgiden sonra geçen hafta sahasında Real Madrid'i farklı yenerek çıkışa geçen Darüşşafaka Doğuş dün de Fenerbahçe'yi yenerek çıkışta olduğunu kanıtladı.

Daçka'da Slaughter ve kaptan Ender Arslan sakatlıkları sebebiyle yarın sahada olmayacak. Buna karşılık son maçlarda yüksek form yakalayan Clyburn-Wilbekin ikilisi sahada olacak. Yine boyalı alanda etkisini giderek artıran Semih Erden de Daçka'nın en büyü kozlarından birisi olacak.

GEÇEN SEZONUN DÖNÜM NOKTASIYDI

Darüşşafaka Doğuş geçen sezon da Euroleague'de Maccabi'yle aynı grupta yer almış ve dönüm noktası olacak iki maç oynamıştı. Tel Aviv'de rakibini 84-73 yenerek çok kilit bir deplasman galibiyeti alan Daçka normal sezonun son grup maçında da ilginç olaylara sahne olan bir rövanş oynamıştı. Top 16'ye kalabilmek için 10 sayının üzerinde bir farkla kazanması gereken Maccabi normal sürede bunu başaramayınca maçı uzatmaya götürmeye çalışmış iki takımın karşılıklı sayı atmama çabaları ilginç görüntülere yol açmıştı. Daçka maçı 66-70 kaybetmesine karşın Top 16'ya yükselen taraf olmuştu.

Sezon öncesi Tel Aviv'de hazırlık maçında da Maccabi'yle karşılaşan Daçka bu maçı da 90-86 kazanmayı bilmişti.

BLATT: EUROLEAGUE'E AİT OLDUĞUMUZU KANITLIYORUZ

Darüşşafaka Doğuş başantrenörü David Blatt bu maç öncesi zorlu Euroleageu haftasına vurgu yaptı: "Euroreague'de bir başka heyecan verici ve çok zorlayıcı bir hafta. Aynı hafta içinde Fenerbahçe ve Maccabi Tel Aviv gibi köklü takımlarla oynamak yapılanma sürecimizin çok önemli bir parçası. Ve 30 maçlık sezonun yarısında olsak da buraya ait olduğumuzu kesinlikle kanıtlıyoruz ve herkesle başa baş oynayabileceğimizi gösteriyoruz."

Blatt aynı zamanda Maccabi gibi köklü bir takıma karşı çok maç boyunca konsantre olmaları gerektiğini söyledi. "Maccabi elbette büyük bir geleneğe sahip bir takım, aynı zamanda çok yetenekli bir kadroları var. Bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan bazılarını yendiler ve bazı maçlarda ise kapasitelerinin altında oynadılar. Bu da bize bu maça odaklanarak ve motive olarak çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer bunu yapmazsak kendimizi zor durumda bırakırız. Maccabi, kariyerimin büyük bölümünü geçirdiğim bir takım. Hem takıma hem de taraftar kitlesine büyük saygı duyuyorum. Bu sebeple özel bir maç olacağını da söyleyebilirim."

MEHMET YAĞMUR: SERT VE KARARLI BİR OYUN OYNUYORUZ

Daçka'nın guard'ı Mehmet Yağmur ise son iki galibiyetin kendilerine kazandırdığı özgüvene vurgu yaptı. "Önce Real Madrid ardından Fenerbahçe maçlarını kazanmamız özguvenimizi artırdı. Artık çok daha sert ve kararlı bir basketbol oynuyoruz. Sertlik karşısında pek geri adım atmıyoruz. Maçları hiç bırakmıyoruz. Maccabi maçı bu seriyi devam ettirmek, ayni kararlı, istekli ve sert basketbolu oynamak icin çok önemli. Diğer tüm takımlara mesaj vermek açısından da önemli bir maç. Tum Daçkalıları Volkswagen Arena'ya bekliyoruz."

Kişisel durumuna da değinen Mehmet Yağmur son haftalarda yaptığı aşamadan bahsetti: "Fiziksel olarak daha iyiyim fakat hâlâ takım arkadaşlarımdan geride olduğumu hissediyorum. Bu eksikliği de her gün ekstra antrenmanlar yaparak kapamaya çalışıyorum. Çok yakında geçen sezondan daha iyi bir Mehmet Yağmur izleyeceğiz!"

