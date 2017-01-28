Darüşşafaka Doğuş'tan can yakan mağlubiyet

İlk çeyrekten itibaren skoru kovalamak zorunda kalan Daçka Wanamaker ve Bertans'ın çabalarına karşın rakibini yakalayamadı. Daçka gelecek hafta deplasmanda EA7 Milano ile oynayacak.

Maça Daçka tıpkı geçen haftaki gibi Wanamaker, Anderson, Clyburn, Moerman ve Zizic ilk 5'iyle başladı. Konuk Zalgiris'in ilk 5'i ise Westermann, Pangos, Ulanovas, Jankunas ve Lima'dan oluştu. İki takım da ilk 5 dakikada karşılıklı top kayıpları yapıp bir türlü şut ritmini bulamadı ve Zalgiris bu dönemi 5-7 önde geçti. Zalgiris iki dakika içinde Lima'yla boyalı alan sayıları bulup farkı 7 sayıya (7-14) çıkarsa da Daçka yedeklerinin hırslı oyunuyla rakibini 14-14'te yakaladı. Çeyreği Zalgiris 2 sayı farkla önde geçti: 14-16.

İkinci çeyrekte Daçka boyalı alandan sayı bulmakta zorlandı ama imdada Bertans yetişti ve iki üçlükle takımını skorda tutmayı başardı (14' 22-23). Zalgiris hücumda boyalı alanı zorlayarak bulduğu sayılarla 18. dakikayı 30-36 üstünlükle geçti ve devreyi de yedi sayı farkla 31-38 önde kapadı.

DAÇKA BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

İkinci yarıya da Zalgiris daha etkili başladı ve 23. dakikada Pangos'un üçlüğüyle 8 sayılık bir fark yakaladı (37-45). Daçka, rakibinin faul hakkını erken doldurmasından faydalanarak kazandığı serbest atışlarla farkı azalttı ve 17. dakikada Harangody'nin üçlüğüyle rakibini skoru 47-49'a getirdi. Ancak Zalgiris savunmada boyalı alanı kapattı ve farkı tekrar açtı (29' 47-55). Wanamaker'ın son saniye turnikesiyle Daçka son çeyreğe 6 sayı geride girdi: (49-55).

Darüşşafaka Doğuş son çeyreğe hırslı başladı, Clyburn'ün smacı ve Wanamaker'ın turnikesiyle 55-60'ı yakaladı ama dış şutlarda bir türlü istediği yüzdeyi tutturamayınca son 5 dakikaya 9 sayı geride girdi: 55-64. Daçka iki power forvetli kısa beşe döndü ve baskılı savunmayla farkı 4 sayıya indirdi: 60-64. Ancak basit top kayıpları ve pota dibinden kaçan şutlar daha fazla yaklaşmasına izin vermedi. Son saniyede Wanamaker'ın üçlüğüyle Daçka en azından ikili averajı kaptırmadı ve rakibine üç sayı farkla yenildi: 66-69.

