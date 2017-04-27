Darüşşafaka Doğuş Seriyi Son Maça Taşımak İstiyor

THY Avrupa Ligi play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Darüşşafaka Doğuş Seriyi Son Maça Taşımak İstiyor

THY Avrupa Ligi play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Serinin ilk maçını 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci karşılaşmadan 84-80 galip ayrılıp durumu eşitlemişti. Dün akşam oynanan müsabakada ise Darüşşafaka Doğuş, İspanyol ekibine 88-81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.

Darüşşafaka Doğuş, avantajlı durumda bulunan rakibi Real Madrid karşısında dördüncü müsabakayı kazanarak seriyi son maça taşımak istiyor.

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