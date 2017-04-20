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Darüşşafaka Doğuş Seride 1-0 Geriye Düştü
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Darüşşafaka Doğuş Seride 1-0 Geriye Düştü

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 83-75 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş Seride 1-0 Geriye Düştü

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 83-75 yenildi. Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla seride 1-0 geriye düştü.

Kaynak: Dunya.com

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