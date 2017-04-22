Darüşşafaka Doğuş Sahasına Avantajla Dönüyor
THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i 84-80 yenerek, seride durumu 1-1 beraberliğe getirdi ve saha avantajını da eline geçirdi.
THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'i 84-80 yenerek, seride durumu 1-1 beraberliğe getirdi ve saha avantajını da eline geçirdi.
Kaynak: Dunya.com
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