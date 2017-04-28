Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e Yenilerek Euroleague'den Elendi

THY Euroleague play-off turunun dördüncü maçında Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e 78-89 mağlup olarak seride 3-1 geriye düştü ve elendi.

Darüşşafaka Doğuş, Real Madrid'e Yenilerek Euroleague'den Elendi

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, play-off serisi dördüncü maçında Real Madrid'i konuk etti.

DAÇKA İÇİN YOLUN SONU

Seriye ortak olması için mutlak kazanma parolasıyla maça çıkan Daçka, istediğini alamadı ve sahadan 89-78 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla seride 3-1 geriye düşen yeşil-siyahlılar, turnuvaya veda etti.

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