Darüşşafaka Doğuş Play-off'ta
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. maçında play-off'a yükseldi.
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. maçında play-off'a yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
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