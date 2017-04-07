Darüşşafaka Doğuş Play-off'a Yükseldi

Darüşşafaka Doğuş: 78 - Kızılyıldız: 62Turkish Airline Euroleague 30. ve son hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 78-62'lik skorla yenerek Play-off'a yükseldi.

Darüşşafaka Doğuş Play-off'a Yükseldi

Darüşşafaka Doğuş: 78 - Kızılyıldız: 62

Turkish Airline Euroleague 30. ve son hafta mücadelesinde Darüşşafaka Doğuş, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 78-62'lik skorla yenerek Play-off'a yükseldi. Temsilcimiz bir üst turda Real Madrid ile eşleşti.

Salon: Wolkswagen Arena

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 16, Birkan 3, Wanamaker 22, Clyburn 10, Adrian Moerman 5, Zizic 11, Anderson 6, Bertans 5

Başantrenör: David Blatt

Kızılyıldız: Wolters 3, Thompson 4, Dangubic 9, Mitrovic 2, Lazic 2, Simonovic 10, Jenkins 12, Guduric 5, Kuzmic 14, Bjelica 1

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 25-14 (Darrüşafaka Doğuş)

Devre: 43-32 (Darrüşafaka Doğuş)

3. Periyot: 55-49 (Darrüşafaka Doğuş)

İSTANBUL / DHA

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