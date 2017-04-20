Darüşşafaka Doğuş, Madrid Deplasmanında

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Darüşşafaka Doğuş, Madrid Deplasmanında

Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Seride yine deplasmanda oynanan ilk maçı 83-75 kaybederek 1-0 geriye düşen yeşil-siyahlılar, ikinci müsabakayı kazanarak durumu eşitlemeye ve İstanbul'daki karşılaşmalar öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e katılım hakkı kazanacağı serinin ikinci müsabakası, başkent Madrid'deki Wizink Center'da TSİ 22.00'de başlayacak.

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