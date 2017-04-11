Darüşşafaka Doğuş, Giresun'u üçlüklerle geçti

Bu skorla BSL'de dördüncülüğe yükselen Daçka'da Wilbekin 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Maça Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin, Bertans, Okben ve Furkan; konuk Yeşilgiresun ise Armstead, Ledo, Metin, Gill ve Emircan ilk 5'leriyle maça başladı. Konuk takım maça 5-0'lık seriyle girdi ama Daçka buna 3.5 dakikadaki 14-0'lık seriyle yanıt verdi: 14-5. Okben'in asistleri sonrası gelen üçlüklerle Daçka ilk çeyreği de 24-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de savunma ribauntlarını toplayıp hızlı hücuma çıkan ev sahibi takım Wilbekin'ün üçlükleriyle 17. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 39-30. Yeşilgiresun buna tam saha presle karşılık verip rakibinin hızını kesti ve devre sonunda da Berkay'ın üçlüğüyle farkı iki sayıya kadar indirdi: 43-41.

ÜÇLÜK MAKİNESİ

DEVREYE GİRDİ

Daçka ikinci yarıya ideale yakın bir 5'le çıktı ve savunmada baskı uygulamaya başladı. Sık sık faul çizgisine giden ev sahibi 26. dakikada 8 sayılık bir üstünlük yakaladı: 57-49. Ancak Yeşilgiresun teslim olmadı ve Ledo ile Armstead'in sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda rakibine yine iki sayı kadar yaklaştı: 62-60.

Ancak son çeyrekte Daçka'nın şutörleri devreye girdi. Wilbekin önderliğinde çeyreğe üçlük yağmuruyla başladı ve 35. dakikada 12 sayılık bir fark yakaladı: 76-64. Yeşilgiresun Armstead ve İvanov'la direnip maçın bitmesine 2'24" kala yeniden rakibine yaklaştı: 81-75. Ancak Wanamaker-Wilbekin ikilisi son topları iyi kullanıp maçı Daçka'ya getirdi: 87-77

