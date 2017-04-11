Darüşşafaka Doğuş, Giresun'u üçlüklerle geçti

Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 25'inci haftasında sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 87-77 yendi ve üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Darüşşafaka Doğuş, Giresun'u üçlüklerle geçti

Bu skorla BSL'de dördüncülüğe yükselen Daçka'da Wilbekin 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Maça Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin, Bertans, Okben ve Furkan; konuk Yeşilgiresun ise Armstead, Ledo, Metin, Gill ve Emircan ilk 5'leriyle maça başladı. Konuk takım maça 5-0'lık seriyle girdi ama Daçka buna 3.5 dakikadaki 14-0'lık seriyle yanıt verdi: 14-5. Okben'in asistleri sonrası gelen üçlüklerle Daçka ilk çeyreği de 24-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de savunma ribauntlarını toplayıp hızlı hücuma çıkan ev sahibi takım Wilbekin'ün üçlükleriyle 17. dakikada farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 39-30. Yeşilgiresun buna tam saha presle karşılık verip rakibinin hızını kesti ve devre sonunda da Berkay'ın üçlüğüyle farkı iki sayıya kadar indirdi: 43-41.

ÜÇLÜK MAKİNESİ
DEVREYE GİRDİ

Daçka ikinci yarıya ideale yakın bir 5'le çıktı ve savunmada baskı uygulamaya başladı. Sık sık faul çizgisine giden ev sahibi 26. dakikada 8 sayılık bir üstünlük yakaladı: 57-49. Ancak Yeşilgiresun teslim olmadı ve Ledo ile Armstead'in sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda rakibine yine iki sayı kadar yaklaştı: 62-60.

Ancak son çeyrekte Daçka'nın şutörleri devreye girdi. Wilbekin önderliğinde çeyreğe üçlük yağmuruyla başladı ve 35. dakikada 12 sayılık bir fark yakaladı: 76-64. Yeşilgiresun Armstead ve İvanov'la direnip maçın bitmesine 2'24" kala yeniden rakibine yaklaştı: 81-75. Ancak Wanamaker-Wilbekin ikilisi son topları iyi kullanıp maçı Daçka'ya getirdi: 87-77

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