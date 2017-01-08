İSTANBUL-DHA
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet Yağmur
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes 20, Caloiaro 6, Stipanovic 18, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü, Ramazan Tekin, Mutlu Akpınar 8
1. Periyot: 18-12
Devre: 50-36
3. Periyot: 71-54
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 97-75 yendi.
Darüşşafaka Doğuş- Demir İnşaat Büyükçekmece: 97- 75
DHASalon: Volkswagen ArenaHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet TatlıcıDarüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet YağmurDemir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes...
İSTANBUL-DHA
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