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Darüşşafaka Doğuş- Demir İnşaat Büyükçekmece: 97- 75

Darüşşafaka Doğuş- Demir İnşaat Büyükçekmece: 97- 75

DHASalon: Volkswagen ArenaHakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet TatlıcıDarüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet YağmurDemir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes...

Darüşşafaka Doğuş- Demir İnşaat Büyükçekmece: 97- 75

İSTANBUL-DHA

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Clyburn 3, Bertans 10, Harangody 15, Semih Erden, Wilbekin 13, Birkan Batuk 17, Zizic 16, Furkan Aldemir 2, Mehmet Yağmur

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Eldridge 4, Hayes 20, Caloiaro 6, Stipanovic 18, Burak Can Yıldızlı 4, Tayfun Erülkü, Ramazan Tekin, Mutlu Akpınar 8

1. Periyot: 18-12

Devre: 50-36

3. Periyot: 71-54

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 97-75 yendi.

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Spor Toto Süper Lig, Burak Can Yıldızlı, Furkan Aldemir, Mehmet Yağmur, Mutlu Akpınar, Tayfun Erülkü, Ramazan Tekin, Emin Moğulkoç, Birkan Batuk, Büyükçekmece
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