Darüşşafaka Doğuş Avrupa'ya Veda Etti

Darüşşafaka Doğuş: 78 - Real Madrid: 89Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid olduTHY Euroleague play-off turu 4. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89 - 78 yenilen Darüşşafaka Doğuş, kupadan elendi.

Darüşşafaka Doğuş Avrupa'ya Veda Etti

Darüşşafaka Doğuş: 78 - Real Madrid: 89

Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid oldu

THY Euroleague play-off turu 4. maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89 - 78 yenilen Darüşşafaka Doğuş, kupadan elendi.

Seriyi 3-1 kazanan Real Madrid bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

Bu arada Fenerbahçe'nin, İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2017 Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonunda ilk rakibi Real Madrid oldu.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 14, Wanamaker 25, Clyburn 11, Moerman 2, Zizic 6, Bertans 8, Anderson 10, Harangody 2, Slaughter, Birkan Batuk, Furkan Aldemir

Real Madrid: Llull 17, Doncic 11, Taylor 5, Randolph 15, Ayon 8, Draper, Carroll 12, Reyes, Fernandez 5, Hunter 1, Thompkins 15

1. Periyot: 21-24

Devre: 38-45

3. Periyot: 58-72

Beş faulle çıkan: 38.44 Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)

İSTANBUL / DHA

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