Darüşşafaka Doğuş avantaj peşinde

Daçka, bu kez Real Madrid'i sahasında iki kez ağırlayacak ve Final Four'a kalmaya çalışacak. Serinin üçüncü maçı yarın akşam 21:15'te Volkswagen Arena'da oynanacak.

Geçen hafta Madrid'de Real karşısında çok iyi iki maç çıkaran Daçka Cuma akşamı da son çeyrekteki etkili savunmasıyla 84-80 galip gelmişti. Yeşil-siyahlıların amacı yarın akşam kazanarak seride durumu 2-1 yaparak Final Four'a bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu maç öncesi antrenmanlarını Pazar gününden beri Volkswagen Arena'da sürdüren Darüşşafaka Doğuş'ta Koç Blatt özellikle taktik çalışmalar üzerine yoğunlaştı. İlk iki maçta özellikle 1-3-1 alan savunmasıyla rakibini şaşırtan Daçka bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Madrid'de forma giyen oyuncuların İstanbul'da da sahada olması bekleniyor. Kaptan Ender de dört haftalık sakatlık sürecini atlattı ve bu hafta takımla beraber çalışmaya başladı.

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Blatt bugüne kadar elde ettikleri sonuçların sadece takım için değil Türk basketbolu için de önemli olduğunu söyledi: "Sezon başından beri taraftar kitlemizi de büyüttük, adından sıklıkla bahsedilen bir takım olduk. Bence bu, hem bizim için hem Türk basketbolu için hem de Euroleague için harika bir gelişme. Bunun ötesine geçmek için de çalışacağız."

REAL MADRİD – DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ

PLAYOFF PROGRAMI

1.MAÇ19 Nisan 2017 ÇarşambaMadridWizink Center83-75

2.MAÇ21 Nisan 2017 CumaMadridWizink Center80-84

3.MAÇ26 Nisan 2017 ÇarşambaİstanbulVolkswagen ArenaBeinsports – TRT Spor

4.MAÇ28 Nisan 2017 CumaİstanbulVolkswagen ArenaBeinsports

5.MAÇ*2 Mayıs 2017 SalıMadridWizink CenterBeinsports

* Gerekirse

OYUNCU VE KOÇ GÖRÜŞLERİ

DAVID BLATT: GALİBİYETE AÇ BİR ŞEKİLDE SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Daçka'nın baş antrenörü David Blatt, İstanbul'daki üçüncü maç öncesi görüşlerini şöyle ifade etti: "Euroleague playoff serisinde evimize 1-1'lik eşitlikle dönmek kesinlikle çok iyi. Madrid'de en az bir maç kazanmak çok önemliydi ve biz de bu galibiyeti almayı başardık. Şimdi evimizde, ele geçirdiğimiz bu saha avantajını korumak istiyoruz. Karşımızdaki rakip değişmeyecek. Real Madrid'in ne kadar yetenekli bir takım olduğunu ve kapasitesini hiç unutmuyoruz. Bu maçta da ne yaptığımızı bilerek ve galibiyete aç bir şekilde sahada olacağız."

SCOTTIE WILBEKIN: EN İYİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ

İlk maçta 17 sayı, 4 asist ve 4 ribauntla çok etkili bir maç çıkaran Darüşşafaka Doğuş'un gardı Wilbekin de bu sezon en iyi takımları yendiklerini söyledi: "Real Madrid'e karşı 1-1'le evimize dönüyoruz. Bundan daha iyisi olamazdı. Şimdi kendi sahamızdayız. Ve bu saha avantajını korumamız lazım. Ancak evimizde oynamak galibiyeti garanti etmez. Aynı şekilde zor bir maç bizi bekliyor. Biz hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Bu sezon en iyi takımların tamamına yakınını yendik. Bu sefer de sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu oynayacağız. En iyi oyunumuzu oynarsak her rakibi yenebileceğimizi biliyoruz."

ANTE ZIZIC: PLAYOFF'TA KAZANMAYI DA ÖĞRENDİK

17 sayı ve 8 ribauntla ilk maçın yıldızı olan Daçkalı Zizic de şöyle konuştu: "Madrid'de kazanarak gerçekten büyük iş başardık. Şimdi sahamızda kazanma zamanı. Real Madrid'e karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Benim de ilk Euroleague sezonum ve playoff'um. Bence normal sezonla playoff maçları arasında büyük bir fark yok. Normal sezonda da hiç kolay maç oynamadık. Artık playoff'ta kazanmayı da öğrendik. Bize düşen sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu oynamak olacak."

