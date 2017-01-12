THY Erkekler Euroleague'in 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, İspanya'nın Baskonia ekibini 98-89 yendi.
Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Baskonia sahadan 6. kez mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Marjo Markic (Slovenya)
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 21, Anderson, Moerman 15, Wilbekin 17, Furkan Aldemir, Birkan Batuk 2, Clyburn 14, Bertans 29, Zizic, Harangody
Baskonia: Larkin 10, Budinger 12, Shengelia 13, Hanga 19, Voigtmann 10, Beaubois 8, Blazic 3, Diop 2, Tillie 10, Luz 2, Bargnani, Sedekerskis,
1. Periyot: 20-24
Devre: 47-46
3. Periyot: 77-68
İSTANBUL / DHA
Darüşşafaka Doğuş: 98 - Baskonia: 89
THY Erkekler Euroleague'in 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, İspanya'nın Baskonia ekibini 98-89 yendi.
THY Erkekler Euroleague'in 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, İspanya'nın Baskonia ekibini 98-89 yendi.
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