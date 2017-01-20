Darüşşafaka Doğuş: 71 - Unıcs Kazan: 64

Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti.

Darüşşafaka Doğuş: 71 - Unıcs Kazan: 64

Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, UNICS Kazan 11. yenilgisini aldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya)

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 7, Anderson 10, Moerman 17, Zizic 13, Wilbekin 6, Bertans 2, Harangody, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Oğuz Savaş

UNICS Kazan: Stoll 3, Langford 16, Clarke 3, Kaimakoglou, Parakhouski 13, Johnson 10, Williams 6, Panin, Antipov 13

1. Periyot: 23-17

Devre: 33-34

3. Periyot: 51-52

İSTANBUL / DHA


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