Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş ligdeki 10. galibiyetini elde ederken, UNICS Kazan 11. yenilgisini aldı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Benjamin Jimenez (İspanya)
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 16, Clyburn 7, Anderson 10, Moerman 17, Zizic 13, Wilbekin 6, Bertans 2, Harangody, Birkan Batuk, Mehmet Yağmur, Oğuz Savaş
UNICS Kazan: Stoll 3, Langford 16, Clarke 3, Kaimakoglou, Parakhouski 13, Johnson 10, Williams 6, Panin, Antipov 13
1. Periyot: 23-17
Devre: 33-34
3. Periyot: 51-52
İSTANBUL / DHA
Darüşşafaka Doğuş: 71 - Unıcs Kazan: 64
Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti.
Darüşşafaka Doğuş, THY Euroleague 18. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti.
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